Trener szczerze o Świątek. Zwraca uwagę na ważny szczegół

“Myślę, że jeśli znajduje się w organizmie, bo testy są coraz dokładniejsze, 0,000007 czegoś, co może pochodzić z otarcia się dłonią o świeżo pomalowany płot, to zaczyna to być chore”

Dodaje jednocześnie, że przepisy powinny być stosowane wobec wszystkich tak samo. "Jeśli są przepisy, które mówią, że w momencie, w którym znajduje się w organizmie zawodnika cokolwiek niedozwolonego, to jest on automatycznie zawieszony do wyjaśnienia, bo tylko zawodnik odpowiada za to, co jest w jego organizmie. To tak długo, jak te przepisy obowiązują i nie ulegną zmianie, powinny być stosowane równo wobec wszystkich graczy w tym takich, jak Sinner czy Świątek" - stwierdził były szkoleniowiec Majchrzaka.