Otwarty atak na Igę Świątek. Jan Tomaszewski ma dość, ogłasza kuriozalne żądanie

- W tej chwili, ta sytuacja jest niewyjaśniona! - grzmi Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". - Wiadomo, że jej szpilę chcą włożyć, bo była numerem jeden na świecie . Tutaj ja uważam, że powinno się tę sprawę wyjaśnić. Wyjaśnić i zamknąć! Jestem przekonany, że jeśli dojdzie do wyjaśnienia i wszyscy dowiemy się, o co chodzi, to Iga bardzo szybko odzyska nr 1 na świecie.

Zawieszenie Igi Świątek wygasa 4 grudnia. Czy to naprawdę koniec jej koszmaru?

- Ona w tej chwili sama nie wie, co jest grane - przekonuje legendarny bramkarz. - To trzeba wyjaśnić! Ona sama nie wie, na czym stoi. Nikt z nas nie wie, co się naprawdę stało. A jeszcze zawodniczki poszczególne, czy fachowcy, mówią "nie no, tu dyskwalifikacja powinna być". Ktoś nawet rzucił o dożywotniej dyskwalifikacji. To idzie w świat.