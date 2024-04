Rybakina pokonała Świątek i goni Polkę w rankingu. Ależ akcja, robi się gorąco

Raszynianka jest pewna utrzymania pozycji liderki rankingu WTA co najmniej do końca Roland Garros. To oznacza, że zgromadzi już łącznie co najmniej 106 tygodni na szczycie kobiecego zestawienia. Potencjalna zmiana na szczycie tego zestawienia może zatem nastąpić najwcześniej dopiero po wielkoszlemowej rywalizacji w Paryżu, gdzie 22-latka będzie miała do obrony 2000 pkt. Rywalki mają jednak sporą stratę do Polki, a na dodatek same będą musiały obronić część swojego dorobku, stąd Świątek jest na ten moment w uprzywilejowanej sytuacji, by utrzymać pozycję numer 1 po zmaganiach w stolicy Francji.

