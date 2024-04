Nagły komunikat WTA po porażce Świątek. Aż trudno w to uwierzyć, wyjątkowa chwila

Turniej Porsche Tennis Grand Prix od lat stanowił arenę kolejnych triumfów Igi Świątek. Od czasu pierwszego występu w Stuttgarcie Polka nigdy jeszcze nie przegrała tam meczu - triumfowała w rozgrywkach już dwukrotnie i przed rywalizacją z Jeleną Rybakiną była na najlepszej drodze ku temu, by dopisać do swojego konta kolejne trofeum.

Passa Igi Świątek brutalnie przerwana. Gorzka porażka w pófinale

Na korzyść Świątek grał fakt, że na wcześniejszym etapie z turniejem pożegnały się jej największe rywalki . Aryna Sabalenka przegrała 1:2 z Marketą Vondrousovą, a Coco Gauff okazała się gorsza od Marty Kostjuk. Nie ulegało wątpliwości, że jeśli ktoś miał staną na drodze raszynianki, to właśnie Rybakina. Kazaszka aż czterokrotnie w karierze triumfowała nad Polką i miała nadzieję dopisać w sobotę do swojego konta piąte zwycięstwo.

W drugiej partii Iga wyeliminowała część błędów i wyglądała dużo pewniej. Mylić za to zaczęła się Rybakina, co pozwoliło Polce doprowadzić do wyrównania. W kluczowym momencie przełamała Kazaszkę i triumfowała 6:4 . Niestety na trzeciego seta wyraźnie zabrakło jej już sił.

WTA reaguje na zwycięstwo Rybakiny. Niebywałe osiągnięcie Kazaszki

Już w piątym gemie Rybakina przełamała Świątek, co okazało się kluczem do zwycięstwa w całym spotkaniu. Wyraźnie podłamana Polka grała chaotycznie i niedbale, przez co z wyniku 2:2 zrobiło się szybko 2:4. W dziewiątym gemie rywalka miała kilka okazji na przełamanie raszynianki i jedną z nich w końcu wykorzystała, co dało jej upragniony awans do finału rozgrywek w Stuttgarcie.