Wygrana Igi Świątek i jeszcze taka korzyść w rankingu WTA. Wspaniały dzień dla Polki

Iga Świątek podtrzymuje serię zwycięstw w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Polka udanie zainaugurowała sezon na mączce, pokonując Elise Mertens 6:3, 6:4. Rywalka robiła, co mogła, by przeciwstawić się naszej tenisistce, ale w kluczowych momentach raszynianka pokazywała wielką klasę. W piątkowym ćwierćfinale 22-latka zagra z Emmą Raducanu lub Lindą Noskovą nie przed godz. 17:00. Dodatkowo zapewniła sobie min. 106 tygodni na szczycie rankingu WTA - do końca Roland Garros.