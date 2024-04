Iga Świątek tłumaczy się po porażce. Zaskakujące wyznanie Polki. "Zwątpiłam"

Iga Świątek po przegranej z Rybakiną: "To był dzień, w którym serwowałam gorzej"

Została pochwalona za podniesienie się po przegranej pierwszej partii i obronienie czternastu break pointów. - Myślę, że zareagowałem dobrze [...], ale w trzecim secie mój poziom znowu trochę spadł. Zawsze staram się znaleźć rozwiązania, nie poddaję się, ale to wciąż nie wystarczyło, aby wygrać cały mecz. Na pewno to dobrze, że udało mi się wygrać drugiego seta, ale i tak będę ciężko pracowała, żeby wygrywać takie spotkania - podkreśliła.

- Nie sądzę, żeby to był którykolwiek z tych przypadków. To był po prostu taki dzień, w którym podawałam gorzej. Postaram się być bardziej regularna. Nie czułam dużej presji. Może trochę w trzecim secie, ale i tak myślę, że na początku powód leżał trochę we mnie, a nie na zewnątrz. Tak, trochę zwątpiłam w swój serwis w ostatniej partii, postaram się nie mieć takich sytuacji. Na pewno nie było łatwo patrzeć, jak ona wygrywa swoje gemy serwisowe dość łatwo, a ja mam problemy w zasadzie w każdym. Myślę, że pod koniec to też zrobiło różnicę, ale starałam się poprawiać. Może po prostu potrzebuję więcej trenowania tego elementu - odparła.