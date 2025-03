Mecz Sabalenka - Collins zakończony po dwóch setach. Obrończyni tytułu za burtą

Znamy kolejną ćwierćfinalistkę WTA 1000 w Miami. Aryna Sabalenka pokonała Danielle Collins

Pojedynek rozpoczął się od serwisu Collins. Amerykanka otworzyła spotkanie znakomicie, od gema wygranego do zera. Po chwili pewnie swoje podanie utrzymała także Sabalenka. Następne rozdanie przyniosło nam pierwsze przełamanie. Aryna nie straciła ani jednego punktu na returnie. Potem w bardzo pewnym stylu podwyższyła rezultat do stanu 3:1 . Wtedy Collins zerwała się do walki. Ograniczyła błędy i w trakcie szóstego gema niespodziewanie odrobiła stratę.

Aryna nie odpuszczała i już na starcie drugiej odsłony walczyła, by za wszelką cenę przełamać reprezentantkę gospodarzy. Poradziła sobie z tym wyzwaniem, wykorzystując czwartą okazję. Po chwili podwyższyła do stanu 2:0. Następnie kontrolowała przewagę, nie dopuszczała przeciwniczki do okazji na powrotnego breaka. Pojedynek mogła już zakończyć w trakcie dziewiątego gema, ale wówczas Collins obroniła dwa meczbole, przedłużając jeszcze na moment emocje. W trakcie dziesiątego rozdania Amerykanka walczyła jeszcze o odrobienie straty, prowadziła 30-15. Ostatnie trzy punkty powędrowały jednak do Sabalenki. Dzięki temu tenisistka z Mińska wygrała spotkanie 6:4, 6:4 i wyeliminowała obrończynię tytułu. O półfinał WTA 1000 w Miami zagra z Qinwen Zheng.