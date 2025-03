Paula Badosa to tenisistka, która nie oszczędzała swojego organizmu w ostatnich tygodniach. Po tym, jak Hiszpanka dotarła do półfinału Australian Open, 27-latka nie zrobiła sobie zbyt długiej przerwy od rozgrywek i zdecydowała się na start już podczas pierwszego turnieju na Bliskim Wschodzie, czyli WTA 500 w Abu Zabi. Nie osiągnęła tam jednak niczego wyjątkowego, gdyż odpadła już na "dzień dobry" po spotkaniu z Lindą Noskovą. Później była druga runda podczas tysięcznika w Dosze oraz trzecia faza zmagań w Dubaju. Z tą ostatnią imprezą pożegnała się w bolesny sposób, bowiem po sześciu niewykorzystanych meczbola w starciu z Jeleną Rybakiną.

Później reprezentantka Hiszpanii udała się do Meksyku, gdzie była jedną z głównych gwiazd turnieju WTA 500 w Meridzie. Po łatwym zwycięstwie z Jaqueline Cristian przyszło ogromne rozczarowanie. Badosa wygrała pierwszego seta 6:1 z Darią Saville, po czym skreczowała pod koniec drugiej partii batalii o półfinał zmagań . Problem okazał się ten sam, co zwykle w przypadku Pauli - ból pleców.

Tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego rozpoczęła walkę z czasem, by zdążyć na turniej WTA 1000 w Indian Wells. 27-latka była zgłoszona jeszcze do charytatywnych rozgrywek o Puchar Eisenhowera, ale wycofała się z udziału w dniu imprezy. Chciała zrobić wszystko, by zdążyć na główną rywalizację w Kalifornii. Dodatkowe dwa dni zyskała dzięki wolnemu losowi, który przypadał jej ze względu na rozstawienie z "11". To jednak nadal nie wystarczyło, by Badosa doszła do pełni sił.