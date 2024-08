6:1, a potem dramat i łzy. Pierwszy jej tytuł od ponad dwóch lat

Mało kto pamięta, ale kiedy zakończenie kariery ogłosiła Ashleigh Barty niewiele zabrakło do tego, by liderką światowego zestawienia nie została Iga Świątek, a właśnie Paula Badosa. Kluczowy był wtedy turniej WTA w Miami. Gdyby Hiszpanka go wygrała, a Polka pożegnała się z rywalizacją szybko (w pierwszej rundzie), to właśnie ona zasiadłaby na tenisowym tronie. Historia potoczyła się jednak zgoła inaczej. To nasza tenisistka niepodzielnie dominuje, podczas, gdy Hiszpanka od tamtej pory zachwycała już bardzo rzadko.

