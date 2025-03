2 lipca 2022 roku Alize Cornet potrzebowała 92 minut, by 6:4 i 6:2 ograć w trzeciej rundzie Igę Świątek . Polka już w poprzednich dwóch spotkaniach nie grała jakoś szczególnie przekonująco, trochę cierpiała na trawie. 32-letnia wtedy zawodniczka z Francji na trawie czuła się dobrze, choć nie miała nigdy jakichś wybitnych wyników. Tu, na Wimbledonie, osiem lat wcześniej ograła nawet Serenę Williams, wówczas liderkę światowego rankingu. W obu przypadkach dochodziła do czwartej rundy, to były jej najlepsze osiągnięcia w Londynie.

Iga nie była po tym spotkaniu zdenerwowana, uśmiechnęła się do doświadczonej rywalki, która nigdy nie znalazła się w TOP 10 rankingu WTA. Była jedenastka, kilka razy, a po raz pierwszy w... 2009 roku. I aż trudno w to uwierzyć, bo w całej karierze kręciła się przy światowej czołówce, a łącznie wygrała 24 spotkania z zawodniczkami z tej dziesiątki. Są na tej liście więc i Serena Williams (trzy razy ograna jako liderka), Iga Świątek, Aryna Sabalenka , Simona Halep (dwukrotnie), Garbine Muguruza (dwukrotnie), Agnieszka Radwańska (dwukrotnie), Angelique Kerber . I inne świetne tenisistki.

Nieoczekiwana wiadomość z Francji. Alize Cornet z dziką kartą do turnieju WTA 250 w Rouen

Rok temu Garcia miała już jednak dość tenisa, w kwietniu ogłosiła w rozmowie z Canal+, że z uwagi na kłopoty zdrowotne musi zakończyć karierę. W WTA 125 w Saint Malo dotarła jeszcze do półfinału, później w podobnym turnieju w Paryżu - do ćwierćfinału. A pożegnała się podczas Roland Garros, od razu wylosowała Qinwen Zheng i uległa Chince 2:6, 1:6. Na korcie żegnały ją sławy tenisa we Francji, z Amelie Mauresmo na czele. Obiekty Rolanda Garrosa to też dla Cornet miejsce szczególne, tu przed laty zostawała juniorską mistrzynią French Open.