Mistrzyni WTA Finals nie zagra ze Świątek. Znamy potencjalną rywalkę Polki w półfinale

Madison Keys i Elina Switolina wyeliminowały tenisistki ze ścisłej czołówki rankingu WTA na drodze do ćwierćfinału tegorocznego Australian Open. Będąca w świetnej formie na początku sezonu Amerykanka uporała się w czwartej rundzie z finalistką turnieju sprzed dwóch lat - Jeleną Rybakiną. Z kolei Ukrainka fazę wcześniej wyeliminowała rewelację poprzedniej kampanii rozgrywek - Jasmine Paolini.

Co ciekawe, obie zawodniczki miały już okazję rywalizować ze sobą podczas zmagań w Melbourne. W 2019 roku lepsza okazała się Switolina. Wówczas mistrzyni WTA Finals 2018 pokonała Keys 6:2, 1:6, 6:1. Od tego momentu spotkały się ze sobą jeszcze dwukrotnie, ale ostatni raz ponad trzy lata temu. Batalia rozegrana w styczniu 2022 roku zakończyła się po myśli finalistki US Open 2017. Każda z tenisistek miała zatem jakiś powód do rewanżu. Reklama

Trzy sety w meczu Keys - Switolina. Poznaliśmy kolejną półfinalistkę Australian Open

Na początku spotkania obie bardzo pewnie utrzymywały własne gemy serwisowe. Zmiana nastąpiła w piątym rozdaniu, przy serwisie Switoliny. Reprezentantka Ukrainy musiała bronić w sumie dwóch break pointów, ale skutecznie wyszła z opresji. Dzięki temu nie pozwoliła Keys wyjść na pierwsze prowadzenie w secie, cały czas kontrolowała przebieg rywalizacji. Pod koniec partii to Madison nie wytrzymała ciśnienia. W ósmym gemie popełniła kilka prostych błędów i to zaowocowało przełamaniem na 5:3 dla Eliny.

Mistrzyni WTA Finals 2018 cały czas realizowała swoją taktykę. Mocno pracowała w defensywie i starała się dostarczać Amerykance jak najwięcej głębokich piłek, a gdy tylko nadarzy się taka okazja, to od razu kontrować. Tenisistka urodzona w Odessie nie miała problemu z domknięciem premierowej odsłony na swoją korzyść. Utrzymała podanie do 15 i to przełożyło się na rezultat 6:3.

Na starcie drugiego seta mogliśmy mieć kontynuację korzystnej serii po stronie Switoliny, bowiem już na "dzień dobry" pojawił się break point dla Ukrainki. Keys przetrwała jednak ten moment próby. To reprezentantka Stanów Zjednoczonych wystartowała od prowadzenia i ponownie złapała nieco lepszy rytm w swojej grze. W czwartym rozdaniu otrzymała w sumie trzy szanse na 3:1, ale wciąż nie potrafiła znaleźć tego kluczowego punktu, który pozwoliłby jej na zbudowanie przewagi. Reklama

W szóstym gemie Madison dopięła jednak swego i potwierdziła lepszy fragment w grze. Znów wypracowała sobie break pointy i tym razem udało się wykorzystać ostatnią z dwóch okazji. Po chwili Amerykanka potwierdziła to swoim serwisem i zrobiło się już 5:2 dla Amerykanki. Do końca partii nie obserwowaliśmy już żadnych przełamań. Finalistka US Open 2017 przypilnowała wyniku i ostatecznie wygrała seta takim samym stosunkiem, jak wcześniej przeciwniczka.

Otwarcie decydującej odsłony pojedynku miało podobny przebieg, co premierowa partia. Tenisistka z USA znów wywalczyła sobie okazje na przełamanie w piątym gemie. Różnica polegała jednak na tym, że tym razem Keys potrafiła wykorzystać jedną z szans. Pierwszą z nich Switolina wyratowała jeszcze dobrym serwisem, ale podczas kolejnej sytuacji zabrakło "jedynki" i Madison od razu przystąpiła do ataku. Załatwiła sprawę już returnem i wyszła na prowadzenie 3:2. Amerykanka imponowała regularnością w tym fragmencie spotkania. Akcje często przebiegały tak, jak sobie to zaplanowała. Po chwili potwierdziła przewagę własnym podaniem. Reklama

Waleczna Ukrainka próbowała jeszcze odrobić stratę, ale finalistka US Open 2017 utrzymała prowadzenie do samego końca pojedynku. Ostatecznie to Madison Keys cieszyła się z wygranej 3:6, 6:3, 6:4 i awansu do najlepszej "4" zmagań w Melbourne. Półfinałową rywalką reprezentantki Stanów Zjednoczonych będzie Iga Świątek lub Emma Navarro.



Reklama Iga Świątek pokonuje Evę Lys 6-0, 6-1. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Iga Świątek / WILLIAM WEST / AFP / AFP

Madison Keys / PAUL CROCK / AFP