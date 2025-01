Iga Świątek w I rundzie Australian Open pokonała 6:4, 6:4 Katerinę Siniakovą. Los sprawił, że w kolejnym spotkaniu Polka znów zagra przeciwko "sąsiadce z południa". Tym razem jej rywalką będzie Rebecca Sramkova. Słowaczka w pierwszym meczu potrzebowała trzech setów, by rozprawić się z Katie Volynets, którą ostatecznie pokonała 3:6, 6:2, 6:2. Sramkova jest bardzo ciekawą postacią, która w ostatnich dwóch latach zanotowała ogromny progres. Jeszcze 2022 rok kończyła jako 316. zawodniczka rankingu WTA, a teraz jest już 43. Największy sukces odniosła w poprzednim roku, wygrywając turniej WTA 250 w Hua Hin. Droga do tego była jednak dość długa, kręta i pełna wybojów. Reklama

Rebecca Sramkova nie rozmawiała z ojcem siedem lat. Podzieliła ich miłość i doradcy

Jako nastolatka Rebecca Sramkova mogła mieć znakomite warunki do rozwoju. Jej ojciec Jozef Sramka zapożyczył się na 130 tysięcy euro, żeby między blokami wybudować dla niej kompleks składający się z trzech kortów: betonowego, trawiastego i ziemnego. To dzięki jego hobbystycznej pasji do tej dyscypliny córka zaczęła uprawiać tenis, ponieważ gdy ojciec chodził grać, ona nalegała, by chodzić z nim. Rebecca robiła harmonijne postępy. Uchodziła za wielki talent. Odnosiła wiele sukcesów jako juniorka, tyle że ważniejsza okazała się miłość do starszego o 12 lat trenera kajakarstwa - Petera Likera.

- Trudno było patrzeć, jak ktoś ją krzywdził. Ale jak dziewczyna się zakocha, to nie ma rady. Wielu rodziców poznało, co to znaczy. Ostrzegaliśmy ją, jakie się z tym wiąże ryzyko. Ale bez skutku - mówił ojciec zawodniczki w rozmowie z portalem sport24.pluska.sk.

Poza tym nastoletnia Sramkova chciała prowadzić karierę po swojemu. W wielu rzeczach nie zgadzała się ojcem. Wolała słuchać innych doradców. Skończyło się na tym, że w wieku 19 lat została wyrzucona z domu. Reklama

- To cud że sobie sama poradziłam. On liczył, że sobie nie poradzę, że wrócę i będę go błagać - stwierdziła pewnego razu najbliższa rywalka Igi Świątek.

- Miała za sobą wielu "supertrenerów", którzy udzielali rad i nigdy nikogo nie szkolili. Ciągle atakowali Rebekkę od tyłu. Musieli przekształcić czającą się w niej niewiedzę w konflikt interesów. Chciała żyć jako kobieta, a potem ci ludzie to wykorzystali - opowiadał z kolei Sramka.

Z perspektywy czasu okazało się, że owi doradcy stali właśnie za jej konfliktem z rodzicami. Jej rozwój wyhamował. Początkowo co roku zmieniała trenerów. Dotykały ją też kolejne kontuzje. Przez siedem lat utknęła poza najlepszą 200-setką rankingu WTA. Ojciec i córka nie rozmawiali ze sobą przez siedem lat. Kontakt wreszcie wrócił. Zawodniczka nie lubi mówić o ojcu, ale regularnie rozmawiają i czasem się spotykają. Jozef Sramka wie, że pewne rany już się nie zabliźnią.

- To był rodzaj blizn, które nigdy się nie zagoją. (...) Teraz mamy dobre relacje, ale nie wiadomo, jak to się potoczy dalej - wyznał ojciec Rebekki Sramkovej. Reklama

Najlepsza tenisistka 2024 roku w Słowacji zagra z Igą Świątek

2024 rok był najlepszym w karierze Rebecki Sramkovej. Słowaczka wygrała wspomniany turniej WTA 250 w Hau Hin, odnosząc swoje pierwszye turniejowe zwycięstwo w tourze WTA. Ponadto pierwszy raz wdarła się nie tylko najlepszej "100" rankingu WTA, ale nawet "50", kończąc sezon na 43. miejscu. Te wyniki zostały także docenione w jej kraju. Rebecca Sramkova została wybrana najlepszą tenisistką Słowacji w 2024 roku, a jej przemowa sprawiła, że cała sala nie wiedziała jak się zachować.

- Bardzo mi się podobało, jak rodzice Mii Pohankovej płakali po jej sukcesach. Moi rodzice na pewno by nie płakali. Może ktoś chciałby mnie adoptować? - zapytała tenisistka, co wywołało wielką konsternację, bowiem wszyscy widzieli o konflikcie Sramkovej z rodziną i mieli prawo poczuć się niezręcznie.

Mecz Igi Świątek z Rebeccą Sramkovą odbędzie się w nocy ze środy 15. na czwartek 16 stycznia. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Interii Sport.

