Świątek poznała decyzję. Ogłoszenie na 19 godzin przed meczem z Raducanu

W piątek rozpoczęła się rywalizacja w trzeciej rundzie Australian Open w singlu kobiet. Na mecz z udziałem Igi Świątek trzeba jednak zaczekać do jutra. Polka powalczy o awans do 1/8 finału w prestiżowym spotkaniu z Emmą Raducanu. Będzie to starcie pomiędzy dwiema mistrzyniami US Open, rok po roku. Organizatorzy turnieju w Melbourne przekazali już informację, na którą godzinę zaplanowano batalię triumfatorek imprez wielkoszlemowych.