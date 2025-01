Collins uderzyła w Świątek, do akcji wkroczyła Coco Gauff. Wypaliła bez wahania

Danielle Collins zraziła do siebie kibiców. Amerykanka wygwizdana w Melbourne

Collins przykładała ironicznie dłoń do ucha, "rozdawała buziaki" i fałszywe uśmiechy i wszystko wskazuje na to, że doszło jej jeszcze przeciwników od czasu niezrozumiałego wybuchu w trakcie igrzysk olimpijskich. Chociaż Iga Świątek unika wypowiadania się o Amerykance, ta na każdym możliwym kroku wbija w nią szpilki i zaczepia w mediach.

Podczas United Cup celowo odwróciła wzrok podając rękę Polce , a później zmieniła zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych na kadr z tego zdarzenia . Jej późniejsze wpisy również nosiły znamiona braku szacunku w stosunku do raszynianki, co nie uszło uwadze odbiorców.

Bycie razem z Danielle w jednym zespole to wielka frajda. Ona wprowadza świetną energię. Przez pierwsze dni była chora, ale jak tylko jej się polepszyło, wprowadzała wspaniałą atmosferę z ławki. Jest niezwykle zabawna i powiedziałabym, że teraz zdecydowanie bardziej zrelaksowana. Wcześniej nie znałam jej aż tak dobrze, jak teraz

- Wcześniej postrzegałam ją za osobę, która nie lubi zbyt wiele rozmawiać. Kiedy jednak ją poznałam, zrozumiałam, że jest zupełnie na odwrót. Jest ogólnie miłą osobą, a ja powtarzam, że Danielle zawsze będzie Danielle. Rozumiem to jako to, że jest autentyczna. Nikt nie może na nią wpłynąć, ona też nie dba o opinię innych. To świetnie, kiedy zdajesz sobie sprawę, kim jesteś - dodała 20-latka.