Jeśli spojrzymy na drabinkę Igi Świątek w tegorocznym Australian Open, to mecz w trzeciej rundzie może być dla Igi Świątek większym wyzwaniem niż tej w czwartej. W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu - początek o godz. 1.30 - na Rod Laver Arenie Polka zmierzy się z Emmą Raducanu. Brytyjka w 2021 roku wygrała US Open - miała wtedy 18 lat, zaczynała grę od kwalifikacji, wygrała kolejnych 10 spotkań.

Dziś mówi się, że to "zawodniczka jednego turnieju", właśnie tamtego US Open. Wyjątkową, orientalną urodą, ma pochodzenie rumuńsko-chińskie, ale obywatelstwo Kanady i Wielkiej Brytanii oraz tym triumfem w Nowym Jorku zbudowała sobie niezwykłą pozycję marketingową, z której do dzisiaj korzysta. Choć powoli to się być może kończy, Emma zdaj sobie z tego sprawę. Aby być twarzą wielkich firm, globalnych marek, potrzebuje też sukcesów na korcie. Bo powoli swoją pozycję traci, choćby na rzecz Qinwen Zheng.