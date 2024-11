Idze Świątek korzystniej byłoby przegrać z Rosjanką. Wyjaśniamy dlaczego

Już dzisiaj czeka nas decydująca rywalizacja w grupie pomarańczowej na WTA Finals. Do końca będziemy czekać na wyłonienie ostatniej półfinalistki turnieju w Rijadzie. Wszystko dlatego, że o losach Igi Świątek zdecyduje mecz Coco Gauff - Barbora Krejcikova . Tylko zwycięstwo Amerykanki zagwarantuje Polce awans do najlepszej "4" zmagań.

Jak już wczoraj informowaliśmy, rezultat spotkania naszej tenisistki z Darią Kasatkiną tak naprawdę nie ma w tym momencie znaczenia. Główną stawką pojedynku będzie 200 pkt do rankingu i premia finansowa w wysokości 350 000 dolarów. Nawet ewentualne zwycięstwo raszynianki nie poprawi jej sytuacji w grupie. Awans 23-latki zależy w tym momencie tylko i wyłącznie od tego czy Gauff pokona Krejcikovą. To wszystko wynika z przepisów, do których za moment wrócimy. Okazuje się bowiem, że w związku z zasadami, doszło do pewnego absurdu. Korzystniejszym rozwiązaniem dla Igi (z perspektywy czysto matematycznej) byłaby porażka niż wygrana z Darią Kasatkiną. To wymuszałoby większe zaangażowanie na Coco. Zaraz wyjaśnimy, dlaczego.