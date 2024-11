4:6 i 0:3, arcytrudna sytuacja Świątek. Błąd Krejcikovej zmienił wszystko. Co za powrót Igi

Pierwszy mecz Świątek po dwóch miesięcach i od razu emocje. Co za starcie z Krejcikovą

Czeszka zaskoczyła Polkę na początku spotkania. Już na "dzień dobry" wypracowała sobie trzy break pointy przy serwisie naszej tenisistki. Pierwsze dwa udało się Idze obronić, ale przy trzecim wyrzuciła piłkę poza kort i tym samym doszło do przełamania już na samym starcie. Po chwili było już 2:0 dla Barbory. Wydawało się, że Świątek z każdą minutą łapie coraz lepszy rytm i kwestią czasu jest odrobienie strat. W szóstym gemie pojawiły się trzy okazje dla 23-latki na 3:3 . Niestety, nie udało się jednak wykorzystać żadnej z nich. Krejcikova wygrała pięć akcji z rzędu i powróciła do dwugemowej przewagi.

Na kolejną szansę na przełamanie trzeba było zaczekać do dziewiątego rozdania. Wówczas nasza tenisistka znów miała nieco słabszy moment przy własnym podaniu i pojawił się setbol dla Czeszki . Ostatnie słowo należało jednak do raszynianki. Wyszła z opresji i przedłużyła swoje nadzieje na triumf w premierowej odsłonie. Świątek wyszła na prowadzenie 30-15 przy serwisie Krejcikovej, ale wtedy popełniła stosunkowo prosty błąd z forehandu, który sporo kosztował reprezentantkę Polski. Od tego momentu nie wygrała już punktu i partia zakończyła się zwycięstwem Barbory 6:4.

Pojawiła się szansa dla Igi, by znów zbliżyć się z wynikiem do rywalki. Nie było o to jednak łatwo. Po raz kolejny Krejcikova miała break pointa, ale tym razem świetną akcję rozegrała Polka. Raszynianka wyszła z opresji i traciła już tylko jedno "oczko" do mistrzyni tegorocznego Wimbledonu. Ten moment zbudował Świątek na kolejne minuty. Nasza tenisistka nie tylko całkowicie zlikwidowała przewagę przeciwniczki, ale pojawiła się nawet na prowadzeniu 4:3.