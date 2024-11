Sabalenka rozgromiona na koniec przez Rybakinę. Sensacyjna porażka Aryny w Rijadzie

Gdy Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina spotykały się ze sobą po raz ostatni na nawierzchni twardej, wówczas reprezentantka Kazachstanu zdeklasowała Białorusinkę, wygrywając z nią jednego z setów do zera. Teraz zdecydowaną faworytką pojedynku była aktualna liderka rankingu WTA. Mimo to doszło do niespodziewanego rozstrzygnięcia. Mistrzyni Wimbledonu 2022 pokonała po bardzo dobrym występie triumfatorkę tegorocznego US Open 6:4, 3:6, 6:1.