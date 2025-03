Zmarł Eugeniusz Lewacki. Był najstarszym polskim olimpijczykiem

Nie żyje najstarszy polski olimpijczyk, Eugeniusz Lewacki

Lewacki urodził się w 1926 roku w Krynicy-Zdrój. W tym mieście pozostał przez niemal całe swoje życie - tam żył, pracował i grał w hokeja. Był wychowankiem Krynickiego Towarzystwa Hokejowego. Później został działaczem sportowym i oddał KTH to, co kiedyś od niego dostał - zaangażowanie i pracę na rzecz młodzieży.

Nie żyje Eugeniusz Lewacki. Tym zajmował się na co dzień

Lewacki pasjonował się sportem. Grał nie tylko w hokeja i choć to on zawrócił mu przede wszystkim w głowie, to próbował swoich sił również w piłce nożnej, siatkówce i jeździe na nartach. Na co dzień pracował jako taksówkarz na ulicach Krynicy.