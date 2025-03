Zełenski ofiarował Trumpowi prezent. Takie były jego losy. "Pamiątka porażki"

Wołodymyr Zełenski przywiózł pas Usyka. Potem nie wiedział, co się z nim stało

Już podczas spotkania w Gabinecie Owalnym fotografowie mogli uchwycić leżący na stole obok prezydenta Ukrainy mistrzowski pas Usyka. Nikt nie sądził jednak, że rozmowy zakończą międzynarodowym skandalem. Wiadomo, co stało się z podarkiem przygotowanym przez Zełenskiego.

Dziennikarze "Time" postanowili zapytać się samego zainteresowanego. Podczas rozmowy z Zełenskim w jego gabinecie w Kijowie, okazało się, że pas nie wrócił z nim do Ukrainy, a on sam nie wie, co się z nim stało. "Może wciąż tam leży" - zasugerował prezydent.