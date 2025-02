Tak liczna powinna być reprezentacja Polski na zimowe igrzyska. Logistyczne wyzwanie przed Biało-Czerwonymi

Konrad Niedźwiedzki: - Mam doświadczenie, jeśli chodzi o duże zawody we Włoszech. Startowałem przecież w igrzyskach w Turynie w 2006 roku. Byłem już jako szef misji w 2023 roku na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF) we Friulii - Wenecji Juliskiej, który dał wiele do myślenia. Cieszę się, że igrzyska są w Europie, bo przynajmniej nie powinno być problemu z jedzeniem. Nie będzie też problemów z aklimatyzacją. Mieliśmy spotkanie ze polskimi związkami sportowymi i od niemalże wszystkich słyszeliśmy, że są duże problemy z arenami. Wiele z nich powstanie dopiero w ostatniej chwili. Znamy niestety ten bałagan, a jednocześnie włoski spokój. Jesteśmy jednak gotowi i mamy tę świadomość, że nie będą to łatwe igrzyska. Ważne jednak, by każdy miał te same warunki. Wiemy, z czym przyjdzie się nam mierzyć, jeżeli chodzi o Włochy, ich mentalność i podejście do wielu tematów. Gorzej byłoby nie mieć świadomości, że tak tam może być. U nas tej świadomości nie zabraknie. Doskonale wiemy, że mogą nas spotkać w czasie igrzysk różne przygody. Staram się zatem jak najlepiej przygotować się do swojej roli i od pewnego czasu uczę się języka włoskiego, bo czasami wiele spraw łatwiej jest załatwić, jeśli posługuje się językiem kraju, w którym się przebywa.



