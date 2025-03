To miała być rewolucja. Kiedy jednak zażądał 360 tysięcy pokazali mu drzwi

To miał być żużlowy deal stulecia. Włoski GM chciał sprzedać PGE Ekstralidze pakiet nowych, niezawodnych silników. Ekstraliga miał je użyczyć zawodnikom, żeby testowali je w zawodach. Wszystko w ramach akcji obniżania kosztów w żużlu. Wszystko jednak upadło, gdy Włosi podali cenę. W Ekstralidze słyszymy, że kiedy usłyszeli o kwocie 360 tysięcy złotych, to tylko złapali się za głowę.

Włoska legenda zagrożona. Żużlowi tunerzy rzucili się GM-owi do gardła

Dla GM-a ten kontrakt był szansą. Najbardziej znany producent żużlowych silników jest na rynku od ponad 40 lat. Przetrwał rywalizację z czeską Jawą. Teraz jednak włoska fabryka jest zagrożona, bo inni tunerzy skoczyli jej do gardła.

- Zaczęło się od tego, że tunerzy zaczęli robić swoje głowice, a potem kolejne części żużlowego silnika. W końcu Flemming Graversen zrobił od podstaw swoją jednostkę napędową - mówi nam polski mechanik Jacek Filip, który z GM-em współpracuje od ponad 20 lat.

"Holloway nie dostanie od Marzotto nawet śrubki"

Kiedy Graversen zrobił swój silnik, to rozpętała się wojna. GM próbował udowadniać, że Duńczyk ukradł im pomysł, że bazował na ich silniku. Problem polegał jednak na tym, że Włosi nie opatentowali swojego pomysłu, więc musieli przełknąć fakt, iż pod nosem wyrosła im konkurencja.

- To się rozrasta, bo silniki od Graversena zaczął brać Holloway. Anglik ma dużo swoich części, więc Marzotto, szef fabryki GM-a powiedział mu wprost, że nie zgadza się na dostarczanie silników pozbawionych tych części, które Holloway ma i których nie potrzebuje. Włoch zerwał współpracę i z tego co wiem, to Holloway nie dostanie u niego nawet śrubki - opowiada nam Filip. Reklama

Marzotto zdecydował się na radykalny krok, ale inaczej nie mógł postąpić. Gdyby miał się zacząć ograniczać tylko do tych części, które potrzebują tunerzy, to za chwilę ten biznes przestałby mu się opłacać. Zamówienia zaczęłyby się kurczyć, a z czasem by ustały.

Reklama Szwecja - Irlandia Północna. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Najlepszy tuner na świecie trzyma się GM-a, ale to za mało

- Na szczęście wielu tunerów wciąż współpracuje z Włochem. Nasz Ryszard Kowalski dalej bierze silniki GM-a, to samo Michał Marmuszewski. Z zagranicznych na pewno robi to Finn Rune Jensen. Nie wiem natomiast, co z Peterem Johnsem - przyznaje Filip.

Nasz rozmówca przyznaje, że walka o wąski rynek jest tak ostra, że faktycznie wszystko może się zdarzyć. - Jeśli pan mnie pyta, czy GM może tego nie przetrwać, to nie mogę zaprzeczyć. Z drugiej strony nie chce mi się wierzyć. Pamiętam złote czasy czeskiej Jawy, gdy Giuseppe Marzotto siedział w warsztacie i nie miał nic do roboty, ale przetrwał ten trudny czas. Teraz może być podobnie, ale wierzę, że w końcu wyjdzie na prostą. Ta fabryka, to kawał tradycji - zwraca nam uwagę Filip.

Dobry żużlowy tuner wyciąga milion euro rocznie. Jeszcze kilka lat temu wszyscy zaopatrywali się w silniki GM-a. One były bazą, na nich opierał się cały tuning. Początkowo dotyczył on kilku części. Teraz tunerzy z włoskiego silnika wyrzucają w zasadzie wszystko i wkładają swoje części. Graversen doszedł do tego, że zbudował swój własny silnik. Tak groźnego konkurenta GM nie miał już dawno. Reklama

Ashley Holloway stawia na ścisłą współpracę z zawodnikami. Tu z Piotrem Pawlickim. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Daniel Kowalski w rozmowie z Szymonem Woźniakiem i Piotrem Protasiewiczem. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński