Dramat gwiazdora podczas meczu Ligi Narodów. Wróci do gry dopiero jesienią

Niestety zawsze istnieje ryzyko, że zawodnicy wrócą z międzynarodowych przerw z kontuzjami - tym razem zostaliśmy szczególnie mocno dotknięci. Nieobecność Alphonso Daviesa i Dayota Upamecano mocno będzie ciążyć na Bayernie. "Phonzy" otrzyma wszelkie potrzebne wsparcie na drodze do powrotu do zdrowia. W nadchodzących tygodniach będziemy również uważnie obserwować "Upę" i spodziewamy się, że wkrótce znów będzie dostępny do gry. Mamy silny skład i zrekompensujemy te nieobecności. Teraz jeszcze bardziej się do siebie zbliżymy. Mamy odpowiednią jakość, by kontynuować realizację naszych wielkich celów

~ Max Eberl o kontuzjach Daviesa i Upamecano (cyt. za fcbayern.com)