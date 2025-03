Koszmar byłej wiceliderki WTA. To znów wróciło, nie skończy się na Miami

Paula Badosa niestety długo nie odetchnęła od problemów związanych ze zdrowiem . Hiszpanka bezproblemowo radziła sobie do końcówki marca. Po drodze osiągnęła choćby półfinał Australian Open. W nim przegrała ze swoją najlepszą przyjaciółką w tourze, Aryną Sabalenką . Chrapkę na podobny sukces sportsmenka z Półwyspu Iberyjskiego miała również w Miami. Wszystko szło dobrze, aż do momentu 1/8 finału.

Paula Badosa już nie gra w Miami. Skorzystała Filipinka, zmierzy się z Igą Świątek

Gdyby nie kolejny uraz w karierze Pauli Badosy, w ćwierćfinale mogło dojść do jej konfrontacji z Igą Świątek. To właśnie Polka zmierzy się za zaledwie kilka godzin z Filipinką, która jest jedną z rewelacji "tysięcznika" w Miami. W Azji w związku z tym zapanowało spore poruszenie. "Eala nie ma na koncie jeszcze żadnego tytułu rangi WTA, ale nadrabia to w innych aspektach. Jest zdeterminowana i ma wolę walki. Wadą Świątek natomiast jest to, że czeka ją spotkanie z tenisistką, której niemal nie zna" - zauważył choćby portal "spis.ph". Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.