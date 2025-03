Znajomy Putina ruszył z propozycją, mówił o gwiazdach z USA. I dostał obuchem

Wiaczesław Fietisow był zawodowym hokeistą przez 24 lata (1974-1998), nie licząc powrotu na jeden mecz w 2009 roku. Ma trzy medale olimpijskie - srebro z Lake Placid 1980 oraz złote z Sarajewa 1984 i Calgary 1988. Siedem razy zostawał mistrzem świata, raz wicemistrzem, a trzy razy sięgał po brązowy krążek. Obecnie jest deputowanym do Dumy Państwowej, izby niższej parlamentu Federacji Rosyjskiej.

Fietisow wyszedł z inicjatywą. Nie padła na podatny grunt w USA

W ostatnich godzinach głośno było o propozycji Fietisowa rozegrania sparingu legend rosyjskich z ikonami NHL. Oba zespoły miałyby wystąpić jako reprezentacje odpowiednio Rosji i Stanów Zjednoczonych. - Oczywiście, że przygotowanie takiego meczu ma sens. Trzeba zebrać weteranów, którzy są znani po obu stronach oceanu i rozegrać spotkanie. w przyjaznej atmosferze. Jest co wspominać i o czym rozmawiać. Najważniejszą rzeczą jest znalezienie na to możliwości i czasu - powiedział 66-latek. Następnie przeszedł do analizy stosunków z Amerykanami.