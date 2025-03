Co tam się działo! Szalona końcówka i cudowny gol reprezentanta Polski. Znamy pierwszego finalistę mistrzostw Polski

Szalona końcówka i nieuznany gol. Znamy pierwszego finalistę mistrzostw Polski

Przez całą trzecią tercję tyszanie robili wszystko, by wyrównać. Dopiero udało się w to w momencie, kiedy wycofali bramkarza. Miało to miejsce na 110 sekund przed końcem meczu. 61 sekund później w końcu Heikkinena pokonał Jere-Matias Alanen, dla którego to było już ósme trafienie w play off.