Nadchodzi Superpuchar Polski, Jagiellonia zagra z Wisłą. Oto ceny biletów

Superpuchar Polski, Jagiellonia - Wisła: oto ceny biletów

Osobną sprzedaż biletów na dedykowaną swoim kibicom trybunę południową prowadzi Wisła (bilety.wislakrakow.com). Kosztują one 135 złotych (opcja ze specjalnym meczowym szalikiem) oraz 90 złotych. W obu przypadkach otrzymuje się też vouchery na na 10 zł do wykorzystania na bilet na mecz krakowskiego zespołu z Chrobrym Głogów rozgrywanego w ramach I ligi (środa 9 kwietnia). Wiślacy organizują też już zorganizowany transport do stolicy.