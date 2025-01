Nie żyje 103-letnia Agnes Keleti. Uniknęła Auschwitz i zdobyła pięć złotych medali IO

Agnes Keleti zapisała się wielkimi głoskami w historii sportu . Pierwsze medale olimpijskie wywalczyła podczas igrzysk w Helsinkach w 1952 roku. Sięgnęła wówczas po złoto, srebro i dwa brązy. Swój dorobek powiększyła cztery lata później w Melbourne, gdzie aż czterokrotnie zostawała mistrzynią olimpijską i dołożyła do tego dwa srebra. W 1954 roku stała się mistrzynią oraz wicemistrzynią świata w Rzymie, zdobywając także brązowy "krążek". W czwartek 2 stycznia Węgierski Komitet Olimpijski poinformował o śmierci jednej z największych legend gimnastyki i węgierskiego sportu.

Nie żyje Agnes Keleti. Była najstarszą żyjącą mistrzynią olimpijską. Odeszła w wieku 103 lat

" Nie żyje Agnes Keleti, pięciokrotna mistrzyni olimpijska w gimnastyce, sportowczyni narodu, która zdobyła najwięcej medali olimpijskich dla Węgier. (...) Legenda trafiła do szpitala Honved w Budapeszcie pod koniec grudnia z objawami zapalenia płuc. Miał 103 lata. Agnes Keleti jest m.in. zmarłą członkinią Węgierskiego Komitetu Olimpijskiego. MOB (skrót od Węgierskiego Komitetu Olimpijskiego - red.) składa wyrazy współczucia rodzinie oraz społeczności gimnastyków. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w dniu urodzin Keleti, 9 stycznia" - czytamy na stronie MOB.

Keleti pożegnał także Międzynarodowy Komitet Olimpijski. "Zawsze będziemy pamiętać nadzieję, jaka pojawiła się w oczach pięciokrotnej mistrzyni olimpijskiej, gdy obchodziła setne urodziny i była świadkiem narodzin nowego pokolenia sportowców" - czytamy we wpisie MKOl w serwisie X.

Musiała się ukrywać przed deportacją do Auschwitz. Gdyby nie wojna, mogłaby mieć jeszcze więcej medali

Agnes Keleti urodziła się 9 stycznia 1921 roku w Budapeszcie. W wieku 17 lat dołączyła do reprezentacji Węgier w gimnastyce. Niestety jej kariera została wstrzymana przez wybuch II wojny światowej. Keleti ze względu na żydowskie pochodzenie groziła deportacja do Auschwitz, dlatego ukryła się w wiosce na południe od Budapesztu, posługując się fałszywymi dokumentami. Niestety, ale tragedia nie ominęła jej rodziny. Jej ojciec oraz kilku członków rodziny zostało zamordowanych w niemieckim obozie na terenie Polski. Legendarna Węgierka w trakcie wojny potajemnie trenowała nad brzegiem Dunaju, starając się utrzymać formę, a zarabiała na życie, pracując jako pokojówka.

Po wojnie Keleti potrzebowała trochę czasu, by wspiąć się na sportowy Olimp. Udało jej się to w Helsinkach, a później doszło kolejne wspomniane już wielkie sukcesy. Powiadała, że nie rywalizowała dlatego, że lubiła, a dlatego, że chciała zwiedzać świat. Przez rosyjską inwazję na Węgry w 1956 roku po raz drugi w jej życiu nastąpił nagły przewrót, przez który Węgierka postanowiła na stałe wyemigrować do Izraela. Tam poznała i poślubiła węgierskiego nauczyciela sportu Roberta Biro w 1959 roku, z którym miała dwoje dzieci. Po przejściu na emeryturę pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego i trenowała izraelską drużynę narodową.