"Wrzutka" Kremla, a Biały Dom milczy. "Gdyby to pomogło w dążeniu do pokoju"

Mariusz Czerkawski: gdyby seria takich spotkań miała pomóc w dążeniu do pokoju, to niech grają

"Właśnie dowiedzieliśmy się o rozmowie między prezydentem Trumpem a prezydentem Putinem. Oczywiście, nie byliśmy stroną tych dyskusji i byłoby niewłaściwe, abyśmy komentowali je w tym momencie" - przekazała NHL w oświadczeniu wysłanym do The Associated Press .

Powszechnie znana jest miłość Putina do hokeja, więc być może to była po prostu sportowa wrzutka w trakcie gorących rozmów na temat zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Rosjanie poza NHL nie grają w żadnych innych turniejach mistrzowskich. I prawdopodobnie, jeśli wojna nadal będzie trwała, dalej nie będą grać. Gdyby jednak seria takich spotkań miała pomóc w dążeniu do pokoju, to niech grają

- Byłoby świetnie, gdyby doszło do takich meczów, w których gwiazdy NHL, grałyby z gwiazdami KHL. Jeszcze lepiej byłoby jednak, gdyby sytuacja na świecie wróciła do normy. Skoro jednak Rosjan nie zaproszono do Turnieju Czterech Narodów, to na razie nie sądzę, by doszło do meczów NHL - KHL - zakończyła nasza była hokejowa gwiazda.