Niewiarygodny ćwierćfinał MŚ. Zdecydował jeden gol

Wspaniała atmosfera na trybunach w Pradze i znakomita gra obu ekip na lodzie. Czego można było chcieć więcej? To była uczta dla oczu . Można się było delektować tym, jak grają najlepsze drużyny świata.

Amerykanie w grupie B, w której grali razem z Polską (4:1), zajęli drugie miejsce, Ustąpili w niej tylko Szwedom. Imponowali jednak skutecznością. W sumie zdobyli 37 bramek. Najwięcej z grona wszystkich ekip w obu grupach . Postarali się też o najwyższą wygraną w turnieju, pokonując Kazachstan 10:1. Na czele punktacji kanadyjskiej znajdowało się zatem trzech Amerykanów. Matt Boldy miał 14 punktów (6 goli + 8 asyst), Brady Tkachuk - 13 (7+6), a Johnny Gaudreau - 11 (3+8). Czesi, którzy zajęli trzecie miejsce w grupie A, mieli się zatem czego obawiać. Nikt jednak w Pradze nie wyobrażał sobie, by ich reprezentacja nie walczyła o medale.

David Pastrnak siał zamęt

W pierwszej tercji niewiele było przerw. Gra była płynna i pod dyktando Czechów. Obie ekipy stworzyły kilka sytuacji. Najdogodniejszą w ekipie USA miał w 9. minucie Tkachuk. W czeskiej drużynie błyszczał urodzony tuż przy polskiej granicy David Pastrnak , który jest wielką gwiazdą NHL. On miał dobrą okazję w 6. minucie, a najlepszą w 14. Wtedy wyjechał niesamowicie dynamicznie z krążkiem z własnej tercji i niczym express pomknął na bramkę Charlie Lindgrena . Nie wykorzystał jednak sytuacji sam na sam z bramkarzem. To właśnie ze strony Pastrnaka groziło Amerykanom największe zagrożenie. Zawodnik oddał cztery z 12 strzałów całej czeskiej drużyny w pierwszych 20 minutach.

Przerwana passa Amerykanów

W drugiej tercji tempo meczu było nadal zawrotne. Akcja przenosiła się spod jednej bramki pod drugą. W końcu doczekaliśmy się też gola . Najpierw gry w przewadze nie wykorzystali Amerykanie, a po chwili to ekipa USA grała w osłabieniu i pierwszy raz na tym turnieju straciła bramkę w takiej sytuacji. Ledwie 16 sekund gry w przewadze potrzebowali Czesi, by objąć prowadzenie. Spod niebieskiej strzelił potężnie David Spacek , ale lot krążka zmienił jeszcze Pavel Zacha , który został uderzony w biodro.

Ekipa USA nie zwalniała jednak tempa. Starała się jak najszybciej doprowadzić do wyrównania. Krążek po strzałach Amerykanów o centymetry mijał bramkę Lukasa Dostala . Raz z prawej, raz z lewej strony. Nawet jednak gra w przewadze nie pomogła drużynie USA. Trzeba jednak przyznać, że czeski golkiper bronił wybornie.

Nieudany pościg Amerykanów. Praga oszalała

W połowie tercji Czesi zaczęli bardziej kontrolować to, co się dzieje na lodzie. Widać było, że Amerykanie zapłacili nieco siłami za szturm na czeską bramkę, z którego jednak nic nie wyniknęło. Czas uciekał, a to działało na korzyść gospodarzy.