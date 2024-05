Ogrywali Polaków, a teraz wielki cios! Niemcy i Słowacja poza MŚ elity

Do ćwierćfinału awansowały drużyny Kanady, Słowacji, Szwajcarii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, USA oraz Czech . Cztery pierwsze z wymienionych ekip ruszyły do akcji w walce o półfinały 23 maja dokładnie o godz. 16.20. Poniżej prezentujemy kolejno relacja z dwóch spotkań MŚ.

Hokejowe MŚ elity 2024. Kanada - Słowacja: przebieg meczu, wynik

Kanadyjczycy rozpoczęli strzelanie relatywnie szybko - krążek wpadł do bramki Słowaków po raz pierwszy w 02:45 po tym, Colton Parayko odegrał sprytnie do Jareda McCanna , a ten z bliska posłał strzał, którym otworzył rezultat. Miał jednak sporo szczęścia, bowiem jego uderzenie poleciało jeszcze po kiju bramkarza.

Dopiero wówczas Słowacja zdołała odpowiedzieć - w 07:56 Peter Cehlarik próbował zagrywać do Simona Nemca, ale tor lotu krążka przeciął kijem jeden z przeciwników, pechowo dla siebie. Po tym rykoszecie strzał wpadł bowiem do siatki, więc Cehlarik i jego kompani zdołali złapać tu kontakt.

To było na tyle jeśli mowa o tercji pierwszej - w drugiej odsłonie gracze Andre Tourigny'ego postarali się jednak o następne podwyższenie przewagi i w 23:48 gola zdobył Nick Paul , a wcześniej ofensywę napędzili w świetnym stylu Guenther oraz Bedard. Potem oczywiście obie strony miały jeszcze swoje szanse, ale obie bramki były jak zaczarowane - i hokeiści zeszli do szatni przy stanie 3:1 dla Kanady.

W trzeciej, ostatniej części, drużyna z Ameryki Północnej w bardzo krótkim czasie niemalże stłamsiła rywali - najpierw, w 46:20 Dylan Guenther uderzył z bliska na bramkę będąc zupełnie niepilnowanym i trafił na 4:1, a w 46:40 Brandon Tanev skorzystał z szansy i po dobitce wyprowadził Kanadę na prowadzenie 5:1. "Niemalże stłamsiła" to jednak sformułowanie-klucz, bo w odpowiedzi w 47:08 bramkę zdobył Milosz Kelemen , który popisał się doskonałym atakiem z prawej flanki.

Sporo nadziei w Słowaków tchnął potem jeszcze Marek Hrivik - to właśnie on bowiem zdecydowanym uderzeniem w 56:57 zdołał zmniejszyć różnicę dzielącą hokeistów Craiga Ramsey'a o ich przeciwników. Słowacy zdecydowali się ryzykować po całości - grali z pustą bramką i... to umożliwiło rywalom zdobycie szóstego gola. Nick Paul postawił kropkę nad "i" - Kanada wygrała 6:3 i wyrzuciła ekipę słowacką z turnieju.