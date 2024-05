Co za absurd. Rosja nie gra, ale awansuje, a za rok może być nawet... liderem

Hokej. Rosja druga w rankingu, Białoruś wyprzedza Polskę

"W tamtej sytuacji podjęto decyzję, by nie karać ich spadkami czy odejmowaniem punktów, więc zostało wybrane takie rozwiązanie. Teraz jest do dyskusji, jak to robić w przyszłości" - stwierdził prezes Fińskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Co spowodowało, że zaczęto się zastanawiać nad zmianami odnośnie rankingu? "Głównie chodzi o to, jak ta sytuacja wpływa na inne kraje" - przyznał Hietanen.

Hokej. Za rok Rosja i Białoruś także nie zagrają w MŚ

"Nie ma potrzeby zmieniania systemu jako takiego, ale dopóki sytuacja Rosji będzie taka sama, będzie to rodziło takie śmieszne sytuacje" - powiedział członek Rady IIHF. Jeśli jednak nie będzie jakiejś roszady, to za rok "Sborna" może zostać liderem rankingu w ogóle nie grając.

Wcześniej już jednak podjęto decyzję, że gdy te dwa kraje wrócą do rywalizacji, to trafią do elity, czyli tam, gdzie występowały przed zawieszeniem. Wtedy inne drużyny musiałyby zostać przesunięte niżej, by zrobić miejsce dla Rosji i Białorusi.