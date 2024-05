Skandynawski thriller. Zdecydowała dogrywka

Wydawało się, że skandynawskie starcie będzie jednostronnym widowiskiem. Finowie do ćwierćfinału dostali się dość szczęśliwie, bo gdyby nie zaskakująca porażka Austrii ze zdegradowaną już Wielką Brytanią, to zawodnicy Jukki Jalonena najpewniej siedzieliby już w domach przed telewizorami. Co innego Szwecja - od początku turnieju grała świetnie i jako jedyna ekipa w fazie grupowej MŚ zdobyła komplet punktów.

Na pierwszego gola trzeba było czekać aż do 55. minuty. Rasmus Dahlin rozpędził się spod niebieskiej linii, minął Liro Pakarinena i z nadgarstka pociągnął po długim słupku. Sprytnie uderzony krążek przeleciał między parkanami fińskiego bramkarza i wpadł do siatki. Szwedzi oszaleli, a Finowie mieli dokładnie 298 sekund na odrobienie strat.

102 sekundy przed końcem Finowie wycofali bramkarza i niespełna minutę przed końcem doprowadzili do wyrównania. Valtteri Puustinen wrzucił krążek pod bramkę, a w zamieszaniu do siatki skierował go Hannes Bjorninen i tym samym doprowadził do dogrywki.