Wielki sukces. Polak doceniony po mistrzostwach świata, jest powód do dumy

Tegoroczne mistrzostwa świata Elity na długo przejdą do historii polskiego hokeja . Reprezentacja naszego kraju w Czechach wróciła do grona najlepszych po kilkudziesięciu latach przerwy i z miejsca pozytywnie zaskoczyła obserwatorów z różnych zakątków globu. Podopieczni Roberta Kalabera popis dali zwłaszcza w meczu otwarcia przeciwko Łotyszom. Brązowi medaliści z 2023 najedli się sporej dawki strachu i przez większość spotkania gonili wynik. Rywale Polaków dopięli w końcu swego, lecz dopiero po dogrywce . My cieszyliśmy się natomiast z ważnego punktu, który mógł być na wagę złota w kontekście utrzymania.

Polacy spadli z elity. Zadecydował ostatni mecz

Niestety "Orły" swojego dorobku nie powiększyli już do zakończenia czempionatu. Kibiców bolały starcia z teoretycznie będącymi w naszym zasięgu Francuzami oraz Kazachami. Mecz z tymi ostatnimi kończył występy "Biało-Czerwonych" w turnieju i jednocześnie zyskał rangę pojedynku o wszystko. Wygrana w regulaminowym czasie dawała pozostanie w elicie. Zaczęło się dobrze, bo od prowadzenia. Później do głosu doszli rywale, więc Polacy wrócili tam skąd awansowali do czołówki, czyli do dywizji IA.