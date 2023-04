Wielkie zmiany w F1. To będzie rewolucja

Pomimo tego, iż sprinty w Formule 1 zadebiutowały ponad dwa lata temu, to wciąż budzą one spore kontrowersje w środowisku. Zarówno kibicom, jak i niektórym zespołom bardzo nie podobał się fakt, że ustalały one pola startowe do niedzielnego wyścigu, który jest oczywiście wisienką na torcie trzydniowych zmagań. Włodarze królowej sportów motorowych postanowili coś z tym fantem zrobić i od tego roku wszystko ma wyglądać zgoła inaczej.