Szczęsny na celowniku. Zachowanie Polaka nie przeszło bez echa, "przyłapali go"

FC Barcelona we wtorkowy wieczór zakończyła swoją świetną passę meczów bez porażki w 2025 roku. Pierwszym zespołem, któremu udało się pokonać Blaugranę jest Borussia Dortmund. Było to jednak pyrrusowe zwycięstwo BVB, bo do półfinału Ligi Mistrzów i tak awansował hiszpański zespół. Mieszane uczucia po swoim występie może mieć Wojciech Szczęsny, który sprokurował karnego, ale i zanotował kilka dobrych interwencji. W Hiszpanii nie umknęło uwadze zachowanie polskiego bramkarza, który został "przyłapany" na... niecodziennej celebracji gola.