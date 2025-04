16 kwietnia byliśmy świadkami meczu 26. kolejki żeńskiej La Ligi, w którym to FC Barcelona podejmowała na własnym boisku Sevillę. Przed pierwszym gwizdkiem sędzi drużyna Ewy Pajor znajdowała się na fotelu lidera hiszpańskiej ekstraklasy, mając na swoim koncie o 4 "oczka" więcej, niż żeńska drużyna Realu Madryt. Niestety mimo świetnych rezultatów "Blaugrany", sama Pajor nie może uznać minionych tygodni za zbytnio udane. Jej ostatnie - aż do 16 kwietnia - klubowe trafienie do siatki przeciwniczek miało miejsce dokładnie 12 marca, kiedy to w starciu damskiego Pucharu Króla, dwukrotnie zmieściła ona piłkę w bramce wspomnianego wyżej Realu.

