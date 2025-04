Od wielu już lat finał Ligi Mistrzów to nie tylko wspaniałe widowisko sportowe, ale również gratka dla fanów futbolu, którzy przy okazji uwielbiają również muzykę. W 2018 roku, kiedy o końcowe trofeum Real Madryt walczył z Liverpoolem , show dała Dua Lipa . Rok później natomiast przed meczem finałowym z udziałem Tottenhamu Hotspur i Liverpoolu wystąpił zespół Imagine Dragons.

Associated Press / © 2025 Associated Press

Inter Mediolan trenuje przed starciem z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. WIDEO / Associated Press / © 2025 Associated Press

Linkin Park wystąpi przed finałem Ligi Mistrzów. Od niedawna zespół ma nową wokalistkę

W 2017 roku autorzy takich hitów jak m.in. "Numb" oraz "In the End" zawiesili działalność. Na ich decyzję wpłynęła śmierć lidera i wokalisty zespołu - Chestera Benningtona . Po siedmiu latach przerwy grupa wznowiła działalność z nowym perkusistą Colinem Brittainem oraz nową wokalistką Emily Armstrong.

Tymczasem fani futbolu czekają na to, aby poznać kolejnych półfinalistów Ligi Mistrzów. We wtorek do kolejnego etapu rozgrywek awansował klub Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego - FC Barcelona oraz Paris Saint-Germain, który z dwumeczu pokonał Aston Villę 5-4, w środę natomiast o miejsce w ½ finału Champions League powalczą Real Madryt i Arsenal oraz Inter i Bayern Monachium . Relację "na żywo" z obu tych meczów śledzić będzie można na stronie Interii.