Gwiazdor F1 spotyka się z Taylor Swift? W mediach aż huczy od plotek

Media: Fernando Alonso zakochany? Jego wybranka to znana piosenkarka

~ można przeczytać we wpisie.

Kilka hiszpańskich magazynów pisało o Taylor Swift i Fernando Alonso. Według nich, para spotyka się od tygodnia. To nic poważnego, bo oboje są singlami od niedawna

Jak się okazuje, podejrzenia o relacji miłosnej Taylor Swift i Fernando Alonso wcale nie są bezpodstawne. W ostatnim czasie kierowca Formuły 1 publikował w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania, w którym nawiązywał do twórczości amerykańskiej piosenkarki. Dla przykładu, na TikToku Hiszpan opublikował niedawno nagranie, na którym słychać piosenkę Swift pod tytułem "Karma".

Taylor Swift do niedawna związana była z aktorem Joe Alwynem. Para rozstała się jednak po sześciu latach. Oznacza to, że serce piosenkarki nie jest zajęte, bardzo możliwe więc, że kobieta postanowiła poszukać szczęścia u boku 41-letniego Alonso. Co ciekawe, Swift sama jest fanką Formuły 1. Swego czasu miała nawet okazję wystąpić przed wyścigiem o GP USA.