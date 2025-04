Kuriozalna sytuacja w F1. Kierowca ukarany potężną grzywną

W niedzielny poranek odbył się trzeci w tym sezonie wyścig Formuły 1. Tym razem 20 najlepszych kierowców wyścigowych świata zawitało do Japonii, a o punkty do klasyfikacji kierowców i konstruktorów walczyli na torze Suzuka International Racing Course. Po absolutnej dominacji McLarena w poprzednich wyścigach tym razem "Papaya Team" pozwolił innemu kierowcy stanąć na najwyższym stopniu podium. Po końcowe trofeum ostatecznie sięgnął bowiem czterokrotny mistrz świata Max Verstappen. Obecni mistrzowie świata konstruktorów nie wyjadą jednak z Kraju Kwitnącej Wiśni niezadowoleni - Lando Norris i Oscar Piastri uzupełnili bowiem niedzielne podium.

