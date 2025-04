Była 90. minuta. Kibice zaczęli wychodzić ze stadionu. Real zszokował świat

Real Madryt w ostatnich latach zapracował sobie na miano "królów Europy" oraz "królów odwracania wyniku". Nie jest to oczywiście przydomek, który nie wziął się z niczego. "Królewscy" udowadniali bowiem regularnie, że są w stanie wyjść z tarapatów, z których wydawałoby się, że nie da się wyjść. Te wszelkie wydarzenia przywołane zostaną oczywiście nie bez powodu.

Jedyna europejska "remontada". To możliwe

Choć to bez legendarnego Juanito Real był w stanie odwrócić losy dwumeczu, który wydawał się nieodwracalny. "Królewscy" przegrali 1:4 pierwszy mecz 1/8 finału Pucharu Europy z Derby County i wydawało się, że są już właściwie poza walką o tytuł. Nic bardziej mylnego. Rewanż na Santiago Bernabeu rozpoczął się od gola, którego już w trzeciej minucie strzelił Martinez. Do przerwy na 1:0 się jednak skończyło i wydawało się, że misja awansu może być niewykonalna.

W drugich czterdziestu pięciu minutach podopieczni trenera Miljana Miljanica wyglądali jednak znakomicie. Martinez skompletował dublet w 51. minucie, a cztery minuty później na 3:0 podwyższył Santiliana. Santiago Bernabeu "odfrunęło" z radości. Siedem minut później radość została jednak mocno stłumiona, bo gola dla gości strzelił George. Na 10 minut przed końcem spotkania to piłkarze Derby mieli awans w garści. Wszystko zmieniło się jednak w 83. minucie. Wówczas Pirri, a więc aktualny honorowy prezes "Królewskich" strzelił gola na 4:1 i zapewnił dogrywkę. W tej podłamani goście zostali znokautowani przez Santillanę , który w 99. minucie drugi raz pokonał bramkarza gości.

Zwycięstwo 5:1 oznaczało, że to Real zagra w kolejnej fazie rozgrywek. Ostatecznie "Królewscy" tytułu nie wygrali. Ten trafił w ręce zawodników Bayernu Monachium , ale to pierwszy i ostatni raz, gdy Realowi Madryt udało się odrobić stratę trzech goli po pierwszym meczu Pucharu Europy/Ligi Mistrzów.

Świętej pamięci Juanito wspomniany był jednak nie bez powodu. Były legendarny napastnik przyczynił się bowiem do wielu legendarnych "remontad", których "Królewscy dokonywali w Europie. Pierwszą z nich jest ta z roku 1980. Wówczas hiszpański zespół przegrał swój mecz z Celtikiem Glasgow na wyjeździe 0:2, a w rewanżu wygrał 3:0, trzeciego gola dla ekipy z Madrytu strzelił wówczas właśnie Juan Gomez Gonzalez. Później Juanito prowadził "Królewskich" do podobnych wyczynów przeciwko Interowi Mediolan , Borussii Dortmund oraz Anderlechtowi Bruksela.

"Duch" Juanito i magiczne noce. Santiago Bernabeu potrafi ponieść

Także historia najnowsza daje kibicom "Los Blancos" mnóstwo powodów do wiary w to, że uda się odwrócić losy dwumeczu. Wystarczy przypomnieć sobie sezon 2015/2016. Real przegrał wówczas sensacyjnie pierwszy mecz wyjazdowy ćwierćfinałowy z Wolfsburgiem 0:2. Cristiano Ronaldo w licznych wypowiedziach obiecywał jednak, że "Królewscy" awansują dalej i obietnicy dotrzymał, samemu strzelając hat-tricka w rewanżowym spotkaniu, które Real wygrał 3:0 i ostatecznie sięgnął po tytuł.

Cofając się jeszcze mniej w czasie, nie sposób jest nie wspomnieć o sezonie 2021/2022. Wówczas podopieczni Carlo Ancelottiego do finału Ligi Mistrzów dotarli, pokonując najtrudniejsze możliwe przeszkody. Karim Benzema wspólnie z Viniciusem Juniorem oraz Thibaut Courtois poprowadzili "Królewskich" najpierw do "remontady" z Paris Saint-Germain . Pierwsze spotkanie zakończyło się porażką "Królewskich" 0:1 , w drugim również przegrywali już jednym golem.

Do odrobienia strat potrzebne były więc dwa trafienia, a do awansu aż trzy. Real w niecałe 20 minut zmiażdżył PSG i wybił gościom z głowy marzenia o awansie. Strzelanie w 61. minucie rozpoczął Karim Benzema, który 17 minut później skompletował hat-tricka i ustalił wynik na stanie 3:1. W kolejnej fazie aktualni klubowi mistrzowie Europy znów musieli wspiąć się na wyżyny. Tym razem wygrali pierwszy mecz na wyjeździe 3:1, ale na Santiago Bernabeu przegrywali już z Chelsea 0:3 i wydawało się, że są "pogrzebani".

Wówczas objawił się geniusz Luki Modricia, który magiczną asystą do Rodrygo doprowadził do dogrywki, a tam awans przypieczętował oczywiście Karim Benzema. Z pewnością najbardziej legendarnym ze współczesnych powrotów jest jednak ten, którego Real dokonał w półfinale tamtej edycji. "Królewscy" najpierw po niezwykle emocjonującym spotkaniu przegrali z Manchesterem City na wyjeździe 3:4, ale wszystko było otwarte przed rewanżem.

W tym wiele nie układało się podopiecznym Ancelottiego. Co więcej, to City strzeliło gola. W 73. minucie rywalizacji kontrę wykorzystał Ryad Mahrez i wydawało się, że Real ma za mało czasu, aby "wrócić do żywych". Nic bardziej mylnego. Piłkarze włoskiego szkoleniowca ze wsparciem swoich kibiców potrzebują ledwie kilkuset sekund, aby wstać z kolan. Tak też było tym razem. Gdy część tych mniej wierzących kibiców zaczęła wychodzić ze stadionu, "Los Blancos" ożyli.