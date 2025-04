Ależ wpadka Igi Świątek po zwycięstwie z Fett. Nie wiedziała, że jest na antenie

Świątek nie wiedziała, że jest na antenie. Zabawna wpadka tuż po meczu z Fett

Po zakończeniu spotkania przyszedł czas na standardowy wywiad pomeczowy. Reporterka stacji Canal + podeszła do Igi Świątek, lecz ich wejście na antenę nieco się opóźniło. Po chwili kibice mogli wreszcie ujrzeć obie panie, lecz sama Świątek nie była tego najwyraźniej świadoma. "To zaczęliście już pewnie pokazywać jakąś piłkę nożną?" - to pierwsze słowa, jakie wypowiedziała Świątek po wejściu na antenę. Chwilę później reporterka przeszła do faktycznego wywiadu, w żaden sposób nie komentując zaistniałej sytuacji, choć ta wyraźnie mocno ją zdziwiła, co było widać po wyrazie jej twarzy.