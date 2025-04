Radwańska jak Sabalenka, czekała aż 9 lat. Jest szansa na polski ćwierćfinał

Sabalenka zmierzyła się po raz pierwszy z Wiktoriją Tomową , gdy miała 18 lat i zajmowała 240. miejsce na świecie, a starsza od niej rywalka była o kilkadziesiąt pozycji wyżej. I wtedy w Budapeszcie Bułgarka wygrała w dwóch setach. Do rewanżu doszło teraz w Miami, bo Tomowa, mimo że ma już 30 lat, notuje właśnie najlepszy czas w karierze. Ma pewne miejsce w najlepszej setce, dostała się do głównej drabinki WTA 1000 i w drugiej rundzie trafiła na Sabalenkę. Przegrała 3:6, 0:6, a po spotkaniu Białorusinka powiedziała tak: - Znam ją, bo jest w tourze od lat. Ale nie pamiętałam, byśmy kiedykolwiek się spotkały.

Podobnie wygląda sytuacja z Urszulą Radwańską i Niginą Abduraimową z Uzbekistanu, choć to Polka jest o cztery lata starsza od rywalki. One też mierzyły się ze sobą w lipcu 2016 roku, w turniej w Wuhanie, Abduraimowa zajmowała wtedy 228. miejsce, a Ula - 177. A mimo to zawodniczka z Uzbekistanu trumfowała po trzysetowej batalii.