W czwarty weekend sezonu 2025 karuzela Formuły 1 przeniosła się do Bahrajnu. W ostatnich dwóch sezonach na torze Bahrain International Circuit dominował Max Verstappen, ale wiele na to wskazuje, że jego seria w tym roku zostanie przerwana. Za kierowcami dwa treningi do GP Bahrajnu, na których znakomitą formę potwierdził McLaren, którego zawodnicy w obu sesjach okazali się najlepsi. Prawdziwie kuriozalną sytuację na torze przeżył za to Fernando Alonso.