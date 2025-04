Burza w padoku F1. Max Verstappen może pożegnać się z Red Bullem

Max Verstappen, choć ma przed sobą jeszcze wiele lat kariery, już uważany jest za jednego z najwybitniejszych kierowców w historii Formuły 1. Holender jest czterokrotnym mistrzem świata i wielu kibiców miało nadzieję, że w tym sezonie sięgnie po kolejny tytuł czempiona. Niestety, na chwilę obecną niewiele wskazuje na to, aby miał on powtórzyć sukces sprzed roku. Po czterech wyścigach, w których zajmował kolejno drugie, czwarte, pierwsze i szóste miejsce, gwiazdor Red Bulla znajduje się dopiero na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców. Wyprzedzają go Lando Norris i Oscar Piastri z McLarena.

