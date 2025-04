Iga Świątek u boku Rosjanki w Stuttgarcie. Ukraińcy oburzeni, padła prośba

W połowie kwietnia Iga Świątek wreszcie rozpoczęła ulubioną część tenisowego sezonu . Korty twarde zostały zastąpione przez ziemne, na których raszynianka momentami jest wręcz nie do zatrzymania. Kolejny na to dowód otrzymaliśmy w Stuttgarcie. Podopieczna Wima Fissette’a na dzień dobry nie dała większych szans Janie Fett. Chorwatka w całym pojedynku urwała naszej rodaczce zaledwie cztery gemy .

Wiceliderka rankingu WTA na niemieckiej ziemi znajduje się od kilku dobrych dni. I nie nudzi się, ponieważ spotkanie drugiej rundy poprzedziły treningi. W mediach głośno zrobiło się choćby o sparingu Polki z Mirrą Andriejewą. Wieści o wspólnej gierce szybko dotarły między innymi do Ukrainy . Obywatele tego kraju nie byli zadowoleni z postawy 23-latki. "Kompromitacja" - dobitnie napisał nawet "sport24.ua".

Ukraińcy zobaczyli starcie Świątek z Andriejewą i nie wytrzymali. Chcą jasnej deklaracji

Wywiadu na łamach "WP SportoweFakty" udzielił dodatkowo Daniił Agarkow, dziennikarz zza naszej wschodniej granicy. On także nie czuł się szczęśliwy, gdy zobaczył obrazki ze Stuttgartu. "Jest to jednak bardzo przykre, że Iga Świątek trochę zmieniła się pod względem wsparcia dla Ukrainy. O ile na początku bardzo docenialiśmy jej gesty, choćby zakładaną wstążkę w barwach kraju napadniętego przez Rosję i potem zrozumieliśmy jej wyjaśnienia, dlaczego przestała to robić, teraz jej działania są trochę niejasne" - oznajmił.