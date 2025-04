Zalewski pozbierał się po dramacie. Niedługo miną 4 lata. "Bardzo mi cię brakuje"

23-latek trudny moment w swoim życiu przekuł w motywację i jego postawa może być inspiracją dla wielu młodych zawodników. Chodzi o śmierć ojca z 24 września 2021 roku. To właśnie dzięki tacie młody Nicola postanowił zostać piłkarzem, a następnie stopniowo piął się w górę, by stanowić ważny punkt zespołu grającego w Serie A. Pan Krzysztof najbardziej wzruszył się jednak w momencie, gdy ukochany syn zadebiutował w reprezentacji Polski.

Podczas starcia z San Marino na twarzy dumnego ojca pojawiły się łzy. Zdjęcie zrobione wtedy przez jednego z fotografów do dziś przypominają kibice, gdy tylko Nicola Zalewski zaliczy kolejne dobre spotkanie w biało-czerwonych barwach. "Nicola w krótkim okresie stał się z chłopca facetem. Widzę to po rozmowach. Jestem dumny. Teraz jestem podwójnie dumny. Polska dla nas jest... Łzy będą, tego nie da się ukryć. Debiut w reprezentacji to najpiękniejsza rzecz, jakiej można się doczekać" - mówił tata gracza, cytowany przez "gol24.pl".

Niestety kilka tygodni później kraj obiegła smutna informacja o śmierci ojca piłkarza. Od dłuższego czasu zmagał się on z nowotworem. Zawodnik bardzo to przeżył. Poruszenie wywołał zwłaszcza jego wpis, napisany w języku włoskim, który opublikował na Instagramie rok po jednym z najsmutniejszych dni w życiu.

"Jak ten czas leci. Minął już rok, odkąd cię tu nie ma, a wydaje się jakby to było wczoraj. Spójrz na to zdjęcie... Zawsze to było twoim marzeniem, naszym marzeniem. Zawsze mi mówiłeś: "Czekam tylko na twój debiut w reprezentacji, potem mogę odchodzić". Dziś żyję naszym marzeniem na całego, ale bez ciebie, wiedząc jednak, że zawsze jesteś ze mną, nawet jeśli nie fizycznie" - pisał w nim. "Bardzo mi cię brakuje" - zaznaczył na koniec.

Nicola Zalewski 90 minut od półfinału Ligi Mistrzów. Inter na razie bliżej awansu

I to, co obecnie się dzieje jest najlepszym uhonorowaniem zmarłego ojca. Nicola Zalewski nie załamał się. Nasz rodak pożegnał się z Romą, ale zdobył z nią choćby Ligę Konferencji. Teraz zaś stoi przed największą szansą w karierze. Gra w Interze Mediolan, broniącym tytułu Serie A i po pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów awans do półfinału Ligi Mistrzów ma na wyciągnięcie ręki. Bayern u siebie przegrał z Włochami 1:2. Na gorącym San Siro odrobienie jednobramkowej straty będzie dla "Gwiazdy Południa" niesamowicie trudnym zadaniem. Reklama

Na wstępie nie bez powodu pisaliśmy o tym, że Nicola Zalewski może przejść do historii polskiej piłki. Jeszcze nigdy w półfinale Champions League nie było więcej niż trzech "Biało-Czerwonych". Gdyby misja awansu powiodła się mu oraz Jakubowi Kiwiorowi, to o sezonie 2024/25 kibice prędko nie zapomną. Tekstowa relacja ze spotkań Arsenalu oraz Interu w Interia Sport.

Nicola Zalewski (Inter) / Piero Cruciatti / AFP / AFP

Nicola Zalewski / Marco Canoniero/Shutterstock / East News