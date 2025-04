Atak paniki przed meczem. Nagły walkower dla Sabalenki. WTA w potężnych opałach

Łesia Curenko nie daruje kierownictwu WTA incydentu, do którego doszło przed dwoma laty w Indian Wells. A także upokorzeń, których - jak twierdzi - doznała w kolejnych tygodniach i miesiącach. Czuje się skrzywdzona przez szefa kobiecego tenisa, którego słowa wywołały u niej atak histerii i w konsekwencji doprowadziły ją do oddania meczu walkowerem. W środę poinformowała, że o odzyskanie godności powalczy w sądzie. "Modlę się do Boga, żeby nikt więcej nie doświadczył nigdy tego, przez co ja musiałam przejść" - napisała w serwisie X.