Boniek zaczepił Krychowiaka. W swoim stylu. "Jesteś?"

3 marca tego roku Zbigniew Boniek skończył 69 lat. Mimo to nadal jest w kapitalnej formie. Nie tylko fizycznej, ale również piłkarskiej! W środowy wieczór były prezes PZPN pokazał w mediach społecznościowych, co potrafi zrobić z futbolówką. Przy okazji zaczepił... Grzegorza Krychowiaka. "Krycha jesteś? Przysięgam, pierwsza próba" - napisał Boniek, zachęcając młodszego kolegę do podjęcia wyzwania.