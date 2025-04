Wieszczą hit ze Świątek, a tu taka wiadomość. Bolesna porażka Ostapenko w Stuttgarcie

Gdy tylko Jelena Ostapenko znajduje się blisko nazwiska Igi Świątek w turniejowej drabince, od razu pojawia się pytanie wśród fanów, w której rundzie zmagań mogą się potencjalnie ze sobą spotkać. Nic dziwnego, że Łotyszka tak elektryzuje kibiców, bowiem posiada znakomity bilans 5-0 w bezpośrednich starciach z Polką. Po losowaniu WTA 500 w Stuttgarcie okazało się, że obie mogą na siebie trafić w ewentualnym ćwierćfinale. Reklama

Dzisiaj raszynianka zapewniła sobie awans do najlepszej "8", pokonując Janę Fett 6:2, 6:2. Jesteśmy już zatem o zaledwie krok od szóstego singlowego pojedynku Świątek z Ostapenko. Aby to się dokonało, mistrzyni Roland Garros 2017 musi pokonać w czwartek Emmę Navarro. Zanim Iga zakończyła swoje środowe starcie z Chorwatką, swój mecz, tyle że w deblu, rozegrała właśnie Jelena. W duecie z Dajaną Jastremską walczyły o awans do półfinału. Ich przeciwniczkami były Timea Babos i Luisa Stefani. Batalia dostarczyła mnóstwo emocji i zaskakujących zwrotów akcji.

WTA Stuttgart: Jelena Ostapenko odpadła z deblowej rywalizacji. Niesamowite zwroty akcji

Początek spotkania przyniósł dominację ze strony duetu Babos/Stefani. Przełamanie na starcie, potem obrona dwóch break pointów i prowadzenie 2:0. W następnych minutach Węgierka i Brazylijka zdołały jeszcze powiększyć przewagę do czterech "oczek". Wtedy rozpoczął się powrót ze strony Ostapenko i Jastremskiej. Z 0:4 doprowadziły do 4:4. W trakcie dziewiątego gema prowadziły 30-15 przy swoim serwisie, ale dały się przełamać. Rywalki podawały po zwycięstwo w partii, miały dwa setbole. Ale rywalizacja ciągle trwała. Festiwal breaków był kontynuowany aż do tie-breaka. W trakcie dwunastego rozdania pojawiła się jeszcze jedna piłka setowa dla Timei i Luisy. Ostatecznie triumfowały jednak dopiero po dodatkowej rozgrywce - 7:6(1). Reklama

Początek drugiej odsłony wyglądał bardzo podobnie do pierwszej. Babos i Stefani wywalczyły przełamanie w drugim gemie, a później obroniły dwa break pointy i podwyższyły prowadzenie do stanu 3:0. Podczas następnego rozdania miały okazję na cztery "oczka" przewagi, ale decydujący punkt trafił na konto przeciwniczek. Mimo niewykorzystanej szansy Węgierka i Brazylijka przez długi czas kontrolowały sytuację, w pewnym momencie prowadziły już 5:2. Wtedy rozpoczął się powrót ze strony Jeleny i Dajany. W dziesiątym gemie obroniły dwa meczbole i doprowadziły do wyrównania. Potem poszły za ciosem i zakończyły partię zwycięstwem 7:5, wygrywając w sumie pięć gemów z rzędu.

Rozpędzone po udanej końcówce drugiej odsłony zawodniczki, dominowały na początku super tie-breaka. Ostapenko i Jastremska zgarnęły cztery akcje na starcie. Później rywalki złapały kontakt, zrobiło się już tylko 4-3 dla łotysko-ukraińskiego duetu. Następne minuty należały jednak to Jeleny i Dajany. W pewnym momencie prowadziły już 8-3. To nie był jednak koniec emocji. Niespodziewanie przeciwniczki odrobiły straty i jako pierwsze wywalczyły sobie meczbola w decydującej rozgrywce. Wówczas Ostapenko i Jastremska wyrównały jeszcze na 9-9, ale ostatnie dwie akcje należały do Babos i Stefani. Ostatecznie węgiersko-brazylijska para zwyciężyła 7:6(1), 5:7, 11-9. Reklama

Tym samym Łotyszka zanotowała bolesną porażkę przed jutrzejszą rywalizacją o ćwierćfinał w singlu. Na dodatek spędziła na korcie ponad dwie godziny. Zobaczymy, jak to wpłynie na jej rywalizację z Emmą Navarro. Spotkanie Ostapenko z Amerykanką zamknie czwartkowe zmagania na korcie centralnym w Stuttgarcie. O tym, z kim Iga Świątek zagra o półfinał, przekonamy się późną porą.

